Arda Güler sendromu yüzünden genç oyuncu, Real Madrid'i reddetti

Real Madrid'de Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'i de ilgilendiren ve ender görülebilecek bir olay yaşandı.

Real Madrid'in geçen sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler'le alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

19 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor.

Bu durum, İspanyol devinin genç oyuncu transfer politikasını da etkilemiş gibi görünüyor.

Haberin devamı aşağıda

'Yeni Modric' Real Madrid'i reddetti

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre 'Yeni Luka Modric' olarak lanse edilen 21 yaşındaki Martin Baturina, Real Madrid'den gelen teklifi reddetti.

Baturina'nın İspanyol devini reddetme nedeni ise Arda Güler ve Endrick.

Real Madrid'in Dinamo Zagreb forması giyen Hırvat futbolcuya, 2 yılı başka bir İspanyol kulübünde kiralık olmak şartıyla 5 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Ancak futbolcunun büyük bir takımın ayrılmaz parçası olmak istediği bu yüzden Real Madrid'i reddettiği belirtildi.

Arda Güler gibi olmak istemiyor

Arda Güler ve Endrick gibi potansiyeli çok yüksek 2 futbolcunun kulübeye mahkum edilmesi nedeniyle, Martin Baturina, Real Madrid'den gelen transfer teklifini 'oynatılmayacağını' düşünerek kabul etmedi.

Sport'ta yer alan haberde Baturina'nın Real Madrid'e gitmenin kariyeri için en iyisi olup olmadığını düşünen ilk genç futbolcu olabileceği ifade edildi.