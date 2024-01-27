Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, LaLiga'daki ilk resmi maçına çıkarak siftah yaptı.

Real Madrid, LaLiga mücadelesinde Las Palmas deplasmanına çıktı. Türk yıldız Arda Güler, ligde ilk kez bir resmi mücadelede sahne aldı.

Ne oldu?

Real Madrid, dakikalar 53'ü gösterirken Munoz'un attığı golle 1-0 yenik duruma düştü. Ardından 65. dakikada Vinicius sahneye çıktı ve Real Madrid adına beraberlik golünü kaydetti. Daha sonra 81. dakikada Arda Güler oyuna dahil oldu. Arda'yla beraber Tchoumeni de maça dahil oldu.

Arda girdi, Madrid kazandı!

Oyuna sonradan giren Tchoumeni 85. dakikada kornerden gelen topa kafa vuruşunu yaptı ve Real Madrid'i 2-1 öne geçirdi. Mücadelede başka bir gol olmadı ve Real Madrid, Las Palmas'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek La Liga'da 54 puana 2. sıradaki Girona'nın 2 puan önünde zirveye çıktı.