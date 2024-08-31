Arda Güler, Real Madrid - Real Betis maçında oynayacak mı? Maç hangi kanalda?

Arda Güler, Real Madrid'in Real Betis ile oynayacağı maçta forma giyecek mi, maç hangi kanalda?

Bellingham sakat

Real Madrid, Real Betis'e karşı oynayacak

Barcelona'nın dört puan gerisindeler

NE OLDU? İlk üç haftada topladığı 5 puanla lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kalan Real Madrid, Real Betis'i konuk edecek. Jude Bellingham'ın sakatlık yaşadığı kadroda Arda Güler'e şans doğdu ve daha fazla forma şansı buldu. Peki Arda Güler, Real Betis'e karşı ilk 11'de başlayacak mı?

ARDA GÜLER, REAL BETIS MAÇINDA OYNAYACAK MI? Arda Güler’in Jude Bellingham’ın sakatlığında Real Betis karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor. Milli oyuncu, Real Madrid’in La Liga'da kazandığı tek maç olan Real Valladolid karşılaşmasına ilk 11’de başlamıştı.

REAL MADRID - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid - Real Betis maçı, 1 Eylül Pazar günü saat 22:30’da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Arda Güler, Real Madrid kariyerinde toplam 13 La Liga karşılaşmasında süre alırken 6 gollük katkı verdi. 471 dakika sahada kalan oyuncu birçok farklı bölgede forma giydi. Mallorca ve Las Palmas karşılaşmalarında puan kaybı yaşayan Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’nın 4 puan gerisinde kaldı. Barcelona 3’te 3 yaparken Real Madrid’te gözler Betis mücadelesine çevrildi. Eflatun-beyazlılar Real Betis mücadelesini kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.