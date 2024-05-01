Arda Güler, Real Madrid'deki Galatasaraylı takım arkadaşını açıkladı

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler takımda Galatasaray'ı tutan takım arkadaşını ve aralarında geçen sohbeti açıkladı.

Arda Güler takım arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını söyledi

Takımdaki Galatasaraylı arkadaşını açıkladı

Brahiz Diaz, Alaba, Valverde ve Cortouis ile oldukça yakın

NE OLDU? Real Sociedad maçında kaydettiği golle Real Madrid'e galibiyet getiren Arda Güler son maçlarda süre bulurken yeni takımına da ısınmaya başladı. Takım arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen genç oyuncu, David Alaba ile arasında geçen sohbeti açıkladı.

NE SÖYLENDİ? KAFA Sports'a konuşan Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı David Alaba'nın Galatasaray'ı tuttuğunu açıklayarak şunları söyledi: "Çok fazla Türk'ün olduğu bir semtte büyümüş. Galatasaraylıymış hatta. Benimle şakalaşıyor bazen, 'Sen Galatasaraylısın, ben Fenerbahçeliyim' diye."

BÜYÜK RESİM: Brahim Diaz, Alaba, Valverde ve Cortouis ile oldukça yakın olduğunu belirten Arda Güler takımdaki herkesin kendisine "abi" diye hitap ettiğini söyledi: "Abi diyorlar bana. Arda Abi diyor herkes. Ben de şaşırıyorum tabii Modric bana abi deyince."

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DAHA FAZLASI: Türkiye'deki futbol ile İspanya'daki futbolu karşılaştıran Arda Güler şunları söyledi: "Bence en büyük fark tempo. Topun oyunda kaldığı süre zaten her gün haberlere konu oluyor. Top ne kadar sahada kalırsa o kadar tempo çıkar."