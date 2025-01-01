Arda Güler, Premier Lig devinin transfer hedefinde

Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başlarken Premier Lig devinin transfer listesinde Arda Güler var.

Avrupa'da ara transfer dönemi başladı

Arsenal adaylarını belirledi

Listede Arda Güler de var

NE OLDU? Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'i Premier Lig ekipleri de yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi resmen başlarken Arda Güler'in Arsenal'ın transfer listesinde olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.

BÜYÜK RESİM: Daily Mail'in haberine göre, Bukayo Saka'nın sakatlığının ardından Arsenal, Ocak ayında hücum bölgesine en az bir takviye yapmayı planlıyor.

İngiliz ekibi, Thomas Partey ve Jorginho'nun durumuna bağlı olarak orta saha hamlesi de düşünüyor. Arsenal'ın bu bağlamda ilgilendiği oyunculardan biri de Arda Güler. İngiliz ekibi, Arda Güler'i transfer listesine alsa da 19 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibinin gelecek planlarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

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Arsenal'ın listesindeki diğer isimlerin Nico Williams (Athletic Bilbao), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Alexander Isak (Newcastle United), Benjamin Sesko (Leipzig), Matheus Cunha (Wolverhampton) ve Bryan Mbeumo (Brentford) olduğu kaydedildi.