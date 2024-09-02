Arda Güler oynamadı, Real Madrid taraftarları kazan kaldırdı

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in oynamaması üzerine Carlo Ancelotti'ye isyan etti.

İspanya La Liga’da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Real Madrid, Real Betis’i konuk etti.

Lige iyi giriş yapamayan Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Santiago Bernabeu’da oynanan müsabaka golleri 67. ve 75. (penaltı) dakikalarda Mabppe attı.

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2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Arda Güler süre almadı

Real Betis maçında Real Madrid'de Arda Güler yedekler arasında yer aldı. T

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcuya maçta görev vermedi.

Soyunma odasına mutsuz gitti

Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.

Bir taraftar Arda'nın görüntüsü için 'Arda Güler daha iyisini hak ediyor' mesajını paylaştı.

Real Madrid taraftarları Ancelotti'yi topa tuttu

Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.