Arda Güler, La Liga'nın sürpriz listesinde zirvede

Real Madrid forması giyen Arda Güler, La Liga'da yapılan bir listede zirvede yer aldı.

2024'te en çok takipçi kazanan ilk 10 La Liga oyuncusu belli oldu

Listesinin ilk 10'unda Real Madrid'den 8 futbolcu yer aldı

Arda Güler zirvede

NE OLDU? Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler, La Liga'da geçtiğimiz yıl sosyal medyada en fazla takipçi kazanan futbolcular listesinin zirvesinde yer aldı Listenin ilk 10'unda Real Madrid'den 8 futbolcu yer aldı.

BÜYÜK RESİM: Football Benchmark tarafından hazırlanan tabloda İspanya La Liga'da geçtiğimiz yılın en fazla takipçi kazanan futbolcularına yer verildi. Milli futbolcunun geçtiğimiz yıl sosyal medya platformlarında toplam 24.3 milyon takipçi kazandığı ve listenin zirvesinde yer aldığı belirtildi.

Arda Güler'i 19.6 milyon kişi ile Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal takip ederken ilk üçü Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Jr. 18.7 milyonluk artışla tamamladı. Listenin ilk 10'unda Arda Güler ve Vinicius Jr'la birlikte Real Madrid'den toplam 8 futbolcu yer aldı.

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Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Endrick, Rodrygo, Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz listeye dahil edildi.

İlk 10'da Barcelona ve Real Madrid dışından listede yer alan tek isim Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams oldu.