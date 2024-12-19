Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği milli yıldız Arda Güler, İspanyol devinde kupa kaldırmaya devam ediyor.

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Real Madrid lehine sona erdi.

Maçta goller; 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

Arda Güler, 6. kupasını kaldırdı

Arda Güler, bu zaferle kariyerinin 6 kupasını kazandı. Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupası ve Türkiye Kupası'nı 1'er kez kazanma başarısı gösterdi.

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Öte yandan İspanyol devinin teknik patronu Carlo Ancelotti, 15 kupa ile ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.

Arda Güler'in 2024-25 sezonu performansı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 19 maça çıktı.

Milli yıldız, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp 3 asist yaparak 4 gole direkt katkıda bulundu.

İspanyol devi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.