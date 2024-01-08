Arandina ile oynanan Kral Kupası maçında iyi bir performans sergileyen Arda Güler, Atletico Madrid maçında da kadroda.

La Liga lideri Real Madrid, İspanya Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşması, Suudi Arabistan'da sahne alacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray oynayamadı, Arda Güler oynayacak

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki yarı final mücadelesi, Al Awal Park'ta oynanacak. 10 Ocak Çarşamba akşamı saat 22.00'de başlayacak mücadele, Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Al Nassr'ın ev sahipliği yaptığı stadyumda Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz haftalarda Süper Kupa mücadelesine çıkacaktı. Ancak organizasyondaki birtakım aksamalar nedeniyle mücadele iptal edildi.

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Arda Güler kadroya alındı

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin ısınmaya dahi çıkmadığı sahaya şimdi Arda Güler ayak basabilir. Real Madrid, Atletico Madrid ile oynayacağı bu kritik mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı.

Madrid derbisinde Arda Güler de kadroda yer alıyor. Hafta sonunda Kral Kupası'nda oynanan Arandina karşılaşmasında Real Madrid formasını ilk kez giyen genç futbolcu, performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Carlo Ancelotti böylelikle Arda'yı bu dev maçın kadrosun alarak Türk yıldızı ödüllendirmiş oldu.