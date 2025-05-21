Arda Güler İstanbul'dan 5 katlı villa aldı, fiyatı dumura uğrattı!

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in İstanbul'dan aldığı 5 katlı villanın fiyatı dudak uçuklattı.

2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, gündemde kalmaya devam ediyor...

İspanyol devinin orta saha oyuncusu, son olarak magazinsel bir konu ile gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı milli futbolcu Arda Güler, bu kez yatırımıyla adından söz ettirdi.

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5 katlı lüks villa aldı

Son dönemde oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazanan ve takımdaki yerini sağlamlaştırdığı ifade edilen genç yıldız, İstanbul Beykoz’da 5 katlı lüks bir villa satın aldı.

Milli futbolcu, ailesine aldığı yeni ev için ciddi bir harcama yaptı.

Arda Güler'in satın aldığı villa ne kadar?

Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Beykoz Acarkent'ten bulunan villanın 5 katlı, fiyatının ise 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) olduğu aktarıldı.

Güler'in, yeni yuvası için ayrıca 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) tadilat çalışması planladığı da gelen bilgiler arasında. İç mimariden özel tasarımlı yaşam alanlarına kadar detaylı bir yenileme süreci yürütüleceği öğrenildi.

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL'ye satışa çıkarılan villanın, pazarlıklar sonucunda yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenilirken, 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtildi.

30 Haziran 2029'a kadar eflatun-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Arda Güler'in, Madrid ekibinden kazancı yıllık 5,2 milyon euro. (227 milyon 737 bin TL)