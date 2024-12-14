Arda Güler İspanya'yı ayağa kaldırdı! Tarih yazdı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Rayo Vallecano maçındaki performansıyla tarihe geçti.

Real Madrid, 2-0 yenik duruma düştüğü Rayo Vallecano maçında 3-2 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Milli yıldızımız Arda Güler'in Vallecano karşısındaki performansı büyük alkış alırken Arda, Valverde ve Rodrygo'ya yaptığı asistlerle adını tarihe yazdırdı.

ARDA GÜLER DAMGASI!

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Real Madrid'de Rayo Vallecano müsabakasına ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, Valverde'nin attığı golde asist asist yaptı. Ardından milli yıldızımız, müsabakanın 56. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve Rodrygo'nun Real Madrid'i 2-0'dan 3-2'lik üstünlüğe taşıdığı golün asistini yaptı. Arda, böylece Vallecano maçında 2 asist yaparak müsabakaya damga vurdu.

TARİH YAZDI!

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, 21. yüzyılda Real Madrid formasıyla bir LALIGA maçında iki asist yapan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.