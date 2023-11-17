Arda Güler İspanya'da gündeme oturdu: "Son fiyasko!"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da yine gündem oldu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, şu ana kadar yeni takımında forma şansı bulamadı. Genç oyuncu, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü Real Madrid formasını sırtına geçiremedi ve art arda sakatlıklar yaşadı.

Bu süreçte hocası Carlo Ancelotti, genç yıldızının psikolojisini korumak için her fırsatta yanında olduğunu belirtirken onun yeteneğine güvendiğinin de altını çizdi.

Ancak İspanya'da Türk yıldız Arda Güler'e, hocası Ancelotti kadar güvenmeyen bir kesim de var ve onu "Fiyasko" olarak değerlendirmekten de çekinmiyorlar.

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Ne söylendi?

Ara en Castellano; "Florentino Perez tarafından örtbas edilen son fiyasko: Arda Güler" başlığını kullanıldı. Haberde oyuncudan beklentilerin karşılanamadığı ve sakatlığa dair yer alan tüm gerçeklerin Real Madrid Başkanı Perez tarafından susturulduğu bildirildi.

İşte haberde yer alan tüm ifadeler:

"Arda Güler'in Real Madrid'e imza atması Bernabeu'da büyük bir sevinçle karşılandı. Gelecek vaat eden genç bir Avrupalı oyuncuya imza attırdığı için değil, her şeyden önce Türk orta saha oyuncusu Barça yerine Real'i seçtiği için...

"Aslında amaç, iki takımın sezon öncesi Dallas'ta oynayacağı derbide onu büyük bir yıldız olarak vitrine çıkarmaktı. Ancak maçtan birkaç gün önce menisküsünde bir rahatsızlık fark etti. Bu, bugün hala devam eden bir çilenin başlangıcıydı: beyaz formayla tek bir dakika bile oynayamadı ve sakatlığının nüksetmesinin ardından ilk maçı Noel tatili sonrasına ertelendi.

"Florentino Perez başkanlığındaki kulüp için Arda Güler'in gelişi iki amaca hizmet etti. Bir yandan Madrid'in hala Barça'dan daha fazla ekonomik güce sahip olduğunu göstermek. Diğer yandan da 22-23 sezonunu ne ligi ne de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadan kapatmış olmanın Real Madrid'in cazibesini yitirmediğini göstermek.

Sakatlık peşini bırakmadı

"Ancak kısa süre sonra sorunlar baş gösterdi. Çok farklı bir antrenman ritmine alışkın olan Arda Güler, Madrid'deki ilk sezon öncesi antrenmanlarına uyum sağlayamadı. Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında menisküs sakatlığı ortaya çıktı. Onu bir medya cazibesi olarak kullanan Florentino, planlanandan iki gün öncesine kadar ayrılmadığı turda kalmasından zaten memnundu. Orta saha oyuncusu İspanya'nın başkentine döndüğünde kulüp, herkesin zaten bildiği bir şeyi açıklayan bir bildiri yayınladı: Mihic konservatif tedaviyi tercih etti. Üç hafta sonra, durumun karmaşıklığını gören Madrid, senaryoda bir değişiklik yaptı ve Güler'in ameliyat olacağını duyurdu.

Eylül ayının sonuna kadar sahalardan uzak kaldı. Ancak antrenmanlara döndüğü hafta, iyileşme sürecinde vücudunu çok zorlamasının bir sonucu olarak sol arka adalesinden sakatlandı. Madrid kulübünden gelen yorumlara göre acele ettiği için bu sakatlık yaşandı.

Bir buçuk ay sonra, Madrid ve Rayo arasındaki maçta ilk kez sahaya çıkmak için her şey hazırdı. Güler yedek kulübesinde oturuyor ve ikinci yarıda oyuna girmeyi düşünüyordu. Ancak o gün, skor 0-0'ken Carlo Ancelotti onu yedek bırakmayı tercih etti. Ayrıca Braga'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da dahil edildi. Maç 3-0 Real Madrid lehine sonuçlandı ancak orta saha oyuncusu da ilk maçına çıkmadı. Birkaç gün sonra Madrid teknik direktörü yeni bir sakatlığı doğruladı: Bu kez sağ bacağından sakatlandı.

"Bellingham kadar iyi ya da ondan daha iyi"

Tüm gözler locaya çevrilip Florentino'ya Güler'in imzasının bir başarı mı yoksa bir saçmalık mı olduğu sorulmaya başlandığında, başkan harekete geçti. İlk adım doktoru kulüpten göndermek oldu. Ardından, antrenmanda oyuncunun üstün bir versiyonunu gördüğünü ve başkanın medyasında yer aldığı gibi "Bellingham kadar iyi ya da ondan daha iyi" olduğunu sızdırdı. Ve son olarak, genç orta saha oyuncusunun ilk maçına çıkamadığı için "kötü şans" ya da "moralinin bozuk olduğundan" bahsederek onu memnun etti.

Kulübün haberlerini düzenli olarak takip eden gazetecilerden biri, hafif bir gülümsemeyle, "Madrid'de kötü bir şey olursa bunun asla Florentino'nun suçu olmadığını biliyorsunuz" diyor. Her ne olursa olsun, Madrid'de Ocak ayı için Arda Güler üzerinden plan yapılmıyor.