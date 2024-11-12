Arda Güler'in yeni takımı herkesi şok etti

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. 19 yaşındaki futbolcunun, Almanya Bundesliga devine imza atacağı bildirildi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, İspanyol basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.

Genç oyuncu, son dönemde İspanyol basınında da kendisine geniş yer buluyor.

Arda Güler'in bu sezon Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de tercih edilmiyor olması, İspanyol basınında tartışma konusu.

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Arda, İspanyollar tarafından kulübün bir 'bilinmezliği' olarak lanse ediliyor.

Bayer Leverkusen'e kiralık olarak gidebilir

Öte yandan Fanatik'in, İspanyol basını kaynaklı haberinde Arda Güler'in, Real Madrid'in Bayer Leverkusen'den almak istediği yıldız için kullanılabileceği öne sürüldü.

'Militao'nun sakatlığının ardından ihtiyaç duyulan stoper için Arda Güler feda edilebilir' başlığıyla yayınlanan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Real Madrid, ocak ayında bir stoper transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün beğendiği birkaç olasılık var ve bunlardan biri de Bayer Leverkusen'in Alman defans oyuncusu Tah.

"Öte yandan Alman kulübü, Arda Güler'i kiralık olarak istiyor.

"Muhtemelen Tah'ın satışını kabul etmek için Türk oyuncunun kiralanmasını isteme fırsatını kullanacaklar."