Real Madrid'in Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, kiralık olarak İtalyan devine imza atıyor.

İspanyol kulübü Real Madrid'in 2023'ün yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler'le ilgili yaşanan gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Arda Güler, henüz 19 yaşında ve İspanyol basınındaki çoğu Real Madrid yazarı, yıldız oyuncunun gelişmesi için ilk 11'de oynaması gerektiğini düşünüyor.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 karşılaşmaya çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 21 maçta 766 dakika sahada kalırken 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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Arda Güler, AC Milan'a kiralanıyor

Arda Güler'in Real Madrid'de ilk 11'de yer alamıyor olması, bazı Avrupa devlerinin gözünü de yıldız futbolcuya çevirmesine yol açtı. Arda'nın adı özellikle Bayer Leverkusen ile son 6 aydır sık sık anıldı.

Öte yandan Fanatik'in, İspanyol basını kaynaklı haberinde Arda Güler'in yeni taliplisi de duyuruldu. İtalyan devinin, ara transfer döneminde yıldız oyuncuyu kiralamak istediği iddia edildi.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi: "AC Milan'ın Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği bildiriliyor. İtalyan kulübü ve yeni hocaları Sergio Conceiçao, bu kalibrede bir oyuncu istiyor. Arda'nın başarılı olacağından ve takımın çok önemli bir parçası olacağından eminler.

'Bu kez Real Madrid de ayrılması gerektiğini düşünüyor'

"AC Milan, Arda Güler için ilk kez teklif yapmıyor. Arda, geçtiğimiz yaz da 'Yeni Brahim' olma hedefiyle onların yörüngesine girmişti. Rossoneri bu operasyonu Türk oyuncu ile tekrarlamak istiyor.

"Bu kez Real Madrid de takıma tekrardan dönmeden önce isim yapabileceği ve deneyim kazanabileceği düşüncesiyle onun ayrılması gerektiğini düşünüyor. Önümüzdeki birkaç gün onun geleceğinin netleşmesinde belirleyici olacak. Görüşmeler başarılı bir sonuca ulaşabilir ve her iki tarafın da yararına olacak bir anlaşmaya varılabilir."