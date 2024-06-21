Arda Güler'in sürpriz talibi transfer gündemini salladı!

EURO 2024'te Gürcistan maçındaki golüyle ön plana çıkan Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.

Arda Güler, EURO'da ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu

Real Madrid'de son maçlarında parladı

Liverpool genç oyuncuya talip oldu

NE OLDU? EURO 2024'te Gürcistan maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65. dakikada kaydettiği golle hem Türkiye'nin turnuva tarihinde ilk kez galibiyetle başlamasına yardım etti hem de Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında gol atan en genç isim oldu. Arda Güler, Real Madrid formasıyla da 12 maçta 6 gollük performans sergilemişti. Teamtalk'ın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot, Arda Güler'in takıma katılmasını istedi.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid'in Arda Güler ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Liverpool, 19 yaşındaki oyuncuyu kiralama formülüyle kadroya katmak isteyebilir. Arda'nın Kylian Mbappe ve Endrick transferleri sonrasında daha fazla forma giyebileceği bir kulübe kiralık olarak katılmaya sıcak baktığı söyleniyor.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid efsanelerinden Guti, Arda’nın kendisini idol olarak göstermesinden onur duyduğunu belirtirek şunları söylemişti: "Arda Güler’in idollerinden biri olarak benim adımı söylemesi, benim için bir onurdur. Arda Güler, nesli tükenmekte olan bir oyuncu. Başka bir zamandan gelmiş bir yetenek gibi."

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Google’ın verilerine göre Arda Güler ismi global çapta büyük bir arama artışı yaşadı. Maç saatlerinde yapılan aramalarda keskin bir yükseliş gözlemlenirken, Google metriklerinde en yüksek seviye olan 100’e ulaşıldı.