Arda Güler'in Salzburg performansı olay oldu: "Modric gibi"

Salzburg'a karşı etkileyici bir performans sergileyen Arda Güler, FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçının ardından taraftarlardan alkış aldı.

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda karşılaştığı Salzburg’u 3-0’lık net bir skorla mağlup ederken, karşılaşmanın en çok konuşulan isimlerinden biri genç yıldız Arda Güler oldu.

İlk 11’de başladığı maçta ortaya koyduğu performansla taraftarın kalbine de katkı sağladı. 67 dakika sahada kalan milli oyuncu, etkili oyunuyla göz doldurdu.

84 kez topla buluşan Arda, %92 gibi yüksek bir pas isabet oranı yakaladı. Uzun paslarda ise kusursuzdu: 3’te 3.

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Hücumdaki ustalığının yanı sıra savunmaya verdiği destekle de alkış toplayan 19 yaşındaki oyuncu, 3 kez rakip faulle durdurularak takımının en çok faul alan ismi oldu.

Real Madrid taraftarı ise genç yıldızın bu etkileyici performansını sosyal medyada adeta göklere çıkardı. Arda Güler için yapılan yorumlarda en dikkat çekeni ise Modric benzetmesiydi. Bazı taraftarlar, Arda’nın oyun zekâsı ve sahadaki duruşuyla Hırvat yıldızın yerini doldurabileceğini dile getirdi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Arda Güler, bu performansıyla sadece bir maç kazanmadı; Santiago Bernabéu tribünlerindeki inancı da pekiştirdi.