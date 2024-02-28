Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Carlo Ancelotti'yle özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, son dönemde sahada olmayı çok istese de hocası Ancelotti, ona henüz düzenli olarak forma şansı vermiyor.

Artık daha fazla forma şansı isteyen Arda, İtalyan hocasıyla bu konuyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Ne oldu?

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'in özel kondisyoneri Antonio Pintus'un, Carlo Ancelotti ile görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıya Arda Güler de katıldı.

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Arda ile bir süredir yakından ilgilenen Pintus'un, yaşananların ardından genç futbolcunun son durumunu İtalyan teknik direktöre izah ettiği kaydedildi.

Ancelotti, Arda'ya güveniyor ama...

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'in yeteneklerine güvendiği aktarılırken Arda'nın da şu ana kadar fiziksel anlamda ciddi bir mesafe gösterdiği aktarıldı. Ancak yıldız futbolcunun fiziksel olarak biraz daha gelişme kaydetmeye ihtiyacı var. Bu yüzden Arda'nın biraz daha sabırlı olması gerektiğinin altı çiziliyor.

Arda'nın tadı yok...

Öte yandan; Arda Güler'in son dönemde forma şansı bulmakta çok zorlandığı için moralinin bozuk olduğu ifade edilirken yıldız futbolcu için Celta Vigo mücadelesinin çok önemli olduğu vurgulandı.