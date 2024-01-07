Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk maçına Dani Ceballos ile girdiği diyalog damga vurdu

Arda Güler, Real Madrid formasıyla övgü dolu bir geceyi geride bırakırken Dani Ceballos sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

Arda Güler, İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'deydi

Ceballos ile frikik tartışması yaşadı

Sosyal medyanın hedefinde Ceballos vardı

NE OLDU? Sakatlığını atlatan Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduğu yaz aylarından bu yana yeni takımında ilk maçına İspanya Kral Kupası mücadelesinde Arandina karşısında çıktı. Karşılaşmanın 18. dakikasında Arda frikik kullanmak için topun başına geçti. Ancak bu sırada Dani Ceballos, Arda ile bir diyaloğa girdi ve 18 yaşındaki oyuncudan topu almak istedi. Ceballos ile tartışan Arda topu vermedi ve frikiği kendisi kullandı. İki oyuncu arasındaki diyalog sosyal medyada gündem oldu ve birçok Türk taraftar, Ceballos'un sosyal medya hesabını hedef alarak eleştiride bulundu.

BÜYÜK RESİM: Arda Güler, Dani Ceballos ile frikik vuruşunda bir tartışma yaşasa da Ceballos, Arda, 59. dakikada yerini Valverde'ye bırakırken onu tebrik etmek için koşarak yanına geldi.

NE SÖYLENDİ? Ayrıca Dani Ceballos maçın ardından sosyal medya hesabında Arda Güler ile sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler Arda. Seni yeniden oynarken görmekten mutluyuz" notunu düştü.

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SIRADA NE VAR? Arandina'yı Joselu, Brahim Diaz ve Rodrygo'nun golleriyle 3-1 mağlup eden Real Madrid bir sonraki maçına 10 Ocak'ta Atletico Madrid karşısında İspanya Süper Kupası yarı finalinde çıkacak.