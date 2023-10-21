"Arda Güler'in potansiyeli Messi'den daha iyi!"

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında övgü dolu ifadeler...

NE OLDU? Arda Güler'in Gençlerbirliği'nde çalışırken ilk hocası olan Erdal Tokgözler, Real Madrid'in yeni transferi hakkında çok önemli ifadeler kullandı. Altyapı antrenörlüğüne devam eden Tokgözler, 18 yaşındaki futbolcunun özelliklerini anlattı ve potansiyel açısından onu Lionel Messi'den daha önde gördüğünü ifade etti.

NE DEDİLER: Erdal Tokgözler'in AS'a verdiği röportajda şu ifadeler ön plana çıktı:

"Messi gördüğüm en büyük yetenek ama Arda'nın da harika yetenekleri var. Messi zaten her şeyi başardı ve Arda'nın da öncelikle bunları başarması gerekiyor, o hala bir çocuk. Ama tamamen potansiyelden bahsedecek olursak Arda'nın potansiyeli Messi'den daha iyi."

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'İdolü Alex de Souza'

"Arda'nın idolü Alex de Souza. Onun hakkında her şeyi izleyip sahada onun gibi oynamaya çalışırdı. Alex, Arda'nın kahramanıydı. Bana başka hiçbir oyuncunun ismini söylemedi. Tek duyduğum Alex'ti."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, yaz aylarında Türk yıldızı transfer etmek için Barcelona'yla kıyasıya bir rekabete girdi ve kazandı. Altındağ doğumlu genç oyuncu, sezon başlamadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maça çıkamadı.

Ancak Arda Güler, sakatlığını tamamen atlattığında Real Madrid formasını giyecek ve ne kadar büyük bir yetenek olduğunu tüm dünyaya göstermeye çalışacak.

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