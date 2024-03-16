Arda Güler'in orta sahadan inanılmaz şutu Real Madrid'i ayağa kaldırdı

- Real Madrid, Osasuna'yı 4-2 yendi
- Arda Güler'in orta sahadan şutu direğe takıldı
- Vinicius Junior bu şuta inanamadı
NE OLDU? La Liga'nın 29. haftasında Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk olurken Carlo Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmadan Vinicius Junior'ın iki ve Dani Carvajal ile Brahim Diaz'ın tek golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın son dakikalarında oyuna giren Arda Güler performansıyla dikkat çekti.
ARDA GÜLER'İN ŞUTUNU İZLE:
BÜYÜK RESİM: Karşılaşmanın 85. dakikasında oyuna giren Arda Güler, 94. dakikada orta sahadan kullandığı şutla Real Madridlileri ayağa kaldırdı. Arda Güler'in şutu direğe takılırken Vinicius Junior bu duruma yerinden fırlayarak tepki verdi.
SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 31 Mart'ta Athletic Bilbao ile oynayacak. Ardından 9 Nisan'da Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşı karşıya gelecekler.