Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in önümüzdeki sezon forma giyeceği takımı meşhur İtalyan gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.

İspanyol devi Real Madrid'de Arda Güler ile alakalı her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceği merak ediliyor.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 18 maça çıktı. Yıldız futbolcu, söz konusu 18 mücadelede 578 dakika sahada kalırken bir gol kaydetti.

Bayer Leverkusen sürprizi

Öte yandan Arda Güler ile alakalı transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Almanya Bundesliga devinin, millî futbolcuyu ocak ayında kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Haberin devamı aşağıda

Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre Bayer Leverkusen, Arda Güler konusunda somut adım attı. Alman kulübü, genç oyuncunun ailesi ve menajeriyle görüşmelere başladı.

Fabrizio Romano açıkladı

Fanatik'in haberine göre bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceğini açıkça belli etti.

Real Madrid'in Arda ile ilgili son düşüncesini aktaran Romano, X'te şunları yazdı:

"Bayer Leverkusen ya da Arda Güler'e değer veren herhangi bir kulüp, önümüzdeki transfer dönemlerinde bunu gerçekleştirme şansının olmadığını zaten biliyor.

Arda, Real'i seviyor ve kalmak istiyor. Real yönetimi ve çalışanları hem bugün hem de gelecek için Güler'e güveniyor. Transferi mümkün değil."