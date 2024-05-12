Arda Güler'in golünü İspanyol basını böyle yazdı: "Bu çocuk çok özel"

Arda Güler, Real Madrid'in Granada karşısında galip geldiği maçta fileleri havalandırırken İspanyol basını genç yeteneğin golüne dikkat çekti.

Arda Güler, Real Madrid'deki gol sayısını 3'e çıkardı

Real Madrid, Granada'yı 4-0 yendi

Arda Güler'in performansı övgü aldı

NE OLDU? Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 47. dakikada sahneye çıkarak golünü kaydetti. Fran Garcia'nın pasında ceza sahasında buluştuğu topu güzel bir vuruşla ağlara gönderen Arda'nın performansı, İspanyol basınında yer aldı.

NE SÖYLENDİ? İspanyol basını, Real Madrid formasıyla La Liga'daki sekizinci maçında üçüncü golünü kaydeden Arda Güler'den şu şekilde bahsetti:

Marca: "Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor."

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Depor: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

Meridiano: "Genç Türk süre aldığı dakikalarda gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak."

El Desmarque: "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde sadece 255 dakika içinde şimdiden üç gol attı." AS: "Bu çocuk çok özel. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla attı."

SIRADA NE VAR? Arda Güler, Real Madrid'deki takım arkadaşlarıyla birlikte La Liga'da 36. şampiyonluk kupasına kavuştu.