Arda Güler'in golünü gören Xabi Alonso hemen telefona sarıldı!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan sürpriz Arda Güler hamlesi geldi.

Fenerbahçe'den geçen yıl yaz aylarında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

Profesyonel futbolculuğu döneminde beş yıl Real Madrid forması giyen ve ardından başkent ekibinin altyapı takımlarında antrenörlük de yapan Bask kökenli İspanyol teknik adam Xabi Alonso'nun, genç oyuncu için somut girişimlerde bulunmaya başladığı öğrenildi.

Golün ardından yönetimle görüştü

Xabi Alonso'nun bu hamlesi, Arda Güler'in Girona deplasmanında attığı golün ardından geldi. Almanya’da Bayern Münih’i tahtından indirerek, takımı Bayer Leverkusen’i şampiyon yapıp tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken kırk üç yaşındaki çalıştırıcı, uzun süredir takip ettiği on dokuz yaşındaki futbolcuyu artık takımına kazandırmak istiyor.

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İspanya’dan El Nacional’in haberine göre Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

40 milyon euro

'Xabi Alonso, Florentino Perez’e iki Real Madrid oyuncusu için 60 milyon euro teklif etti' başlığıyla yayınlanan haberde Bayer Leverkusen teknik direktörünün Arda Güler ile birlikte yirmi beş yaşındaki sol bek Fran Garcia’yı da takımına kazandırmak istediği bildirildi.

Leverkusen yönetimine karşı Arda’nın transferi için ısrarcı olduğu iletilen Alonso’nun, yaz döneminde de istediği oyuncunun bu kez alınması için bastırdığı belirtildi. Real Madrid kulübüyle iyi ilişkilerini de kullanarak Türk futbolcunun ayrılığına onay vermeleri için uğraştığı belirtilen hocaya başkan Perez’in yeşil ışık yakıp yapmayacağının şu aşamada henüz belirsiz olduğu vurgulandı.

Real’den onay çıkması durumunda Xabi Alonso’nun bu transfer için kırk milyon euroyu, Leverkusen yönetimine harcatmayı düşündüğü kaydedildi. Arda Güler’in kırk milyon euroluk transferi gerçekleşirse, Leverkusen tarihinin en pahalı transferi olacak.