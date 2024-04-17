Arda Güler'in dikkat çeken hareketi tüm dünyada viral oldu

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile karşılaşacak olan Arda Güler ve takım arkadaşlarının dikkat çeken hareketi viral oldu.

Real Madrid, Manchester City ile karşı karşıya gelecek

Maç öncesi dikkat çeken bir sekans yaşandı

Görüntüler tüm dünyada viral oldu

NE OLDU? Real Madrid ile Manchester City, 3-3 berabere kaldıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının rövanşında İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesinde dikkat çeken bir an yaşandı ve Arda Güler ile takım arkadaşları tüm dünyada gündem oldu.

BÜYÜK RESİM: Arda Güler'in de aralarında bulunduğu Real Madridli futbolcuların antrenmana çıkmadan önce Manchester City logosuna basmaktan sakınmaları büyük takdir topladı.

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DAHA FAZLASI: Sahaya açılan alanın ortasında yer alan Manchester City logosuna basmaktan imtina eden Arda Güler ve takım arkadaşlarının görüntüleri uluslararası basında manşetleri süsledi.

SIRADA NE VAR? Real Madrid ile Manchester City, 17 Nisan'da İngiltere'de karşı karşıya gelecek ve Şampiyonlar Ligi yarı final bileti için mücadele verecekler.