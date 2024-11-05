Arda Güler'in Ancelotti'nin kararına tepkisi ortaya çıktı

Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler'in Carlo Ancelotti'nin bu yöndeki kararına reaksiyonu ortaya çıktı.

Arda Güler'in Real Madrid'de yedek kalması hem taraftarların hem de Avrupa basınının gündeminde

Milli oyuncu ise Carlo Ancelotti'ye saygı duyuyor

Arda er ya da geç oynayacağı günü bekliyor

NE OLDU? Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yetenek Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin ekibinde şimdiye kadar istediği süreleri alamadı. 19 yaşındaki milli oyuncunun durumu, Avrupa basınında da sık sık gündeme gelirken Arda Güler'in bu yöndeki tavrı ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre, herkes 19 yaşındaki oyuncunun yeterli süre almamasına dikkat kesilirken Arda Güler bu seslere rağmen sakin davranıyor. Milli oyuncu kendisi de daha fazla oynamayı istese de Carlo Ancelotti'nin kararlarından rahatsız değil. Doğru zamanı bekleyen Arda Güler er ya da geç takımın önemli bir parçası haline geleceğinden emin.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 11 maça çıkarken bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi. Milli oyuncu beyaz formayla 292 dakika sahada kaldı.

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SIRADA NE VAR? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Milan'ı konuk edecek. Karşılaşma, 5 Kasım Salı günü, saat 23.00'da başlayacak ve Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Arda Güler, Real Madrid'in Barcelona'ya 4-0 mağlup olduğu son maçında süre bulamamıştı. Arda Güler'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan maçına da yedek başlaması bekleniyor.