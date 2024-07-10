Arda Güler ile Lamine Yamal rekabetinde dikkat çeken Messi & Ronaldo detayı

Geleceğin iki yıldızı Arda Güler ile Lamine Yamal rekabetine Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi detayı dahil oldu.

Arda Güler performansıyla dikkat çekiyor

Lamine Yamal, Fransa karşısında maçın oyuncusu oldu

Messi & Ronaldo detayı dikkat çekti

NE OLDU? EURO 2024 yarı finalinde Fransa'ya karşı kaydettiği golle turnuva tarihinin en genç golcüsü olan 16 yaş 362 günlük Lamine Yamal performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Turnuvanın öne çıkan bir diğer genç yıldızı Real Madrid forması terleten Arda Güler'di. Arda ile Barcelonalı Yamal'ın rekabetinde dikkat çeken bir Cristiano Ronaldo & Lionel Messi detayı ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Sosyal medyada taraftarlar, Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki yaş farkına dikkat çekti. Arda ile Lamine Yamal'ın arasındaki yaş farkının Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin arasındaki yaş farkına eşit olduğuna (868 gün/ 2 yıl, 4 ay, 18 gün) dair yapılan paylaşım kısa sürede viral oldu. Ancak büyük ilgi gören paylaşımda küçük bir hata var. Ronaldo ile Messi arasındaki fark 868 gün, Arda ile Yamal'ın arasındaki fark ise 869 gün. (2 yıl 4 ay 18 gün - 2 yıl 4 ay 19 gün).

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DAHA FAZLASI: Lamine Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün) Yamal ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.