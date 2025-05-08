Arda Güler ile David Alaba Türk sucuğuyla poz verdi

Arda Güler, Real Madrid'den takım arkadaşı David Alaba ile birlikte Türk sucuğuyla poz verdi.

Arda Güler takımda Alaba'yla yakın

Avusturyalı futbolcuya Türk sucuğu hediye geldi

İkili sucukla poz verdi

NE OLDU? Real Madrid'de son haftalarda bulduğu süreleri iyi değerlendiren ve performansıyla dikkat çeken Arda Güler, İspanyol devinin Avusturyalı savunmacısı David Alaba'yla oldukça iyi anlaşıyor. Milli oyuncunun Real Madrid'deki olumlu ilişkileri sosyal medyaya da yansıyor.

Instagram/ArdaGuler

BÜYÜK RESİM: Sosyal medyada David Alaba ile birlikte paylaşım yapan Arda Güler, Alaba'ya Almanya'dan hediye olarak gelen Türk sucuğuyla poz verdi. Alaba'ya sucuğu, Almanya'da yaşayan bir Türk fenomenin hediye ettiği söyleniyor.

Instagram/DavidAlaba

SIRADA NE VAR? La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalan Real Madrid ligdeki bir sonraki maçını Katalan devine karşı oynayacak ve son haftalarda bir umut bulmak için üç puanı almaya çalışacak.