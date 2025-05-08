Arda Güler ile David Alaba Türk sucuğuyla poz verdi

- Arda Güler takımda Alaba'yla yakın
- Avusturyalı futbolcuya Türk sucuğu hediye geldi
- İkili sucukla poz verdi
NE OLDU? Real Madrid'de son haftalarda bulduğu süreleri iyi değerlendiren ve performansıyla dikkat çeken Arda Güler, İspanyol devinin Avusturyalı savunmacısı David Alaba'yla oldukça iyi anlaşıyor. Milli oyuncunun Real Madrid'deki olumlu ilişkileri sosyal medyaya da yansıyor.Instagram/ArdaGuler
BÜYÜK RESİM: Sosyal medyada David Alaba ile birlikte paylaşım yapan Arda Güler, Alaba'ya Almanya'dan hediye olarak gelen Türk sucuğuyla poz verdi. Alaba'ya sucuğu, Almanya'da yaşayan bir Türk fenomenin hediye ettiği söyleniyor.Instagram/DavidAlaba
SIRADA NE VAR? La Liga'da lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kalan Real Madrid ligdeki bir sonraki maçını Katalan devine karşı oynayacak ve son haftalarda bir umut bulmak için üç puanı almaya çalışacak.