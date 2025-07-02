Arda Güler ile Bellingham tartışması gündemi salladı

Real Madrid'in Juventus'u 1-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler ile Jude Bellingham saha içinde tartışma yaşadı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Real Madrid yoluna kayıpsız devam ediyor. Turnuvanın son 16 turunda Juventus’u 1-0 mağlup eden İspanyol devi çeyrek finale adını yazdırırken, Türk basınında galibiyetten çok Arda Güler ile Jude Bellingham arasında yaşanan gerginlik konuşuldu.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, sahada enerjik ve istekli bir performans sergiledi. Ancak takım arkadaşı Bellingham’la yaşadığı tartışmayla sosyal medyanın merkezine oturdu. İki oyuncu arasında maç sırasında yaşanan gergin diyalog kameralara yansırken, İngiliz yıldızın bir pozisyonun ardından Arda’ya sert çıkışı milli oyuncuyu sinirlendirdi.

Pozisyonla ilgili açıklama yapmak istercesine ellerini iki yana açıp Bellingham’a tepki gösteren Arda, o anlarda oldukça net bir şekilde rahatsızlığını dile getirdi. Birlikte oldukça iyi anlaştıkları bilinen iki genç yeteneğin bu tartışması, şaşırtıcı oldu.

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Sosyal medyada yaşanan bu anlar kısa sürede viral olurken, Türk futbolseverlerden Arda’ya büyük destek geldi. Pek çok kullanıcı milli oyuncunun özgüvenli duruşunu övgüyle paylaştı.

Real Madrid cephesi çeyrek final biletini cebine koyarken, bu gerilim saha içindeki “ufak bir tansiyon” olarak kalacak gibi görünüyor.