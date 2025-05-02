Arda Güler için tarihi fırsat: Real Madrid'deki kaderini değiştirecek

La Liga'da son haftalara yaklaşırken Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni bir karar çıktı.

Arda Güler takımda daha fazla süre alabilir

Real Madrid sezonu kupasız kapatmaya hazırlanıyor

Ancelotti kararını verdi

NE OLDU? Bu sezonu kupasız kapatmaya hazırlanan Real Madrid'in La Liga'nın son 5 haftasına girerken lider Barcelona ile arasında 4 puan fark var. Ancelotti'nin öğrencileri, Katalan deviyle 11 Mayıs'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik haftalar öncesi Carlo Ancelotti'nin Arda Güler için bir karar çıktı.

BÜYÜK RESİM: Mundo Deportivo'nun haberine göre, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e ligin son virajında formayı vermeyi düşünüyor. Sezon boyunca süre bulmakta zorlanan Arda Güler son haftalarda oynadığı maçlardaki etkili performansı ve takıma oyun aklı olarak liderlik edebilmesi nedeniyle Ancelotti'nin güvenini kazandı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? 20 yaşındaki milli futbolcunun Celta Vigo karşısındaki maça ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca Arda Güler'in Barcelona maçında da süre alacağı söyleniyor.

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Haberde Arda Güler'in bu süreçte aldığı süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi durumunda gelecek sezon takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olabileceği belirtildi.

SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını 4 Mayıs'ta Celta Vigo karşısında oynayacak. Ardından Ancelotti'nin öğrencileri, 11 Mayıs'ta deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecekler.