Arda Güler için Premier Lig ekibinden resmi açıklama!

Real Madrid'de fazla süre bulamayan Arda Güler birçok Avrupa devinin dikkatini çekerken milli oyuncu için Aston Villa'dan açıklama geldi.

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceği tartışmalı

Adı birçok kulüple anılıyor

Aston Villa genç oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı

NE OLDU? Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı. "Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? Ramon Rodriguez Verdejo, Marca radyosuna şunları söyledi: "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu. Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var."

"Arda Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu."

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"Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor."

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Marca'ya konuşan Arda Güler geleceğiyle ilgili şunları söylemişti: "Real Madrid bana bir plan sundu ve ben hala buna inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma eminim. Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım."