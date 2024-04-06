Fanatik gazetesinde yer alan habere göre Real Madrid'in yıldızı Arda Güler için İspanyol basınından olay sözler sarf edildi. İşte detaylar...

Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, İspanya'da manşetleri süslemeye devam ediyor.

19 yaşındaki süper solak, geçtiğimiz günlerde spor salonundan paylaştığı fotoğraf ile herkesi şaşırtmıştı.

Fiziksel gelişimi ciddi şekilde ortaya çıkan genç oyuncunun 8 kilo aldığı bildirildi.

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Perez, antrenörünü aradı

Arda Güler'in söz konusu fotoğraflarından Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de etkilendiği belirtildi.

Perez'in, fotoğrafları gördükten sonra Arda'nın özel antrenörü Antonio Puntis'i aradığı ve genç yıldız hakkında bilgi aldığı aktarıldı.

Olay sözler!

Öte yandan İspanyol basınında Arda Güler ile ilgili çıkan iki haber, adeta gündeme bomba gibi düştü.

Genç yıldızı kiralık olarak isteyen kulüp de bu haberlerin birinde ortaya çıktı.

El Mira'da yer alan haberde, Sevilla'nın Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Real Madrid, Türk futbolunun en büyük cevherlerinden birine imza attırdı.

Arda Güler yaklaşık 20 milyon euro karşılığında Santiago Bernabeu'ya katılmak üzere ülkesinden ayrıldı. Ancak şimdi Arda, Sevilla'ya kiralanabilir.

Arda Güler, Real Madrid'de hayal kırıklığına uğramış durumda ve Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın.

Çok genç bir oyuncu olduğu, kendisini geliştirmesi gereken çok alan olduğu ve takım arkadaşlarının çoğundan daha az tecrübeye sahip olduğu doğru.

Ancak Türk oyuncuya birçok maçta 'çöp kutusu' değerinde bile olmayan süreler verildi."

'İşleri karıştırmak istedi!'

Bir başka İspanyol yayın organı olan Cadena Ser'de ise daha ilginç bir haber yayınlandı. Gazeteci Antonio Romero, yıldız futbolcunun bazı davranışlarının problemli olduğunu ve teknik ekibin, Arda'yı frenlemek zorunda kaldığını iddia etti.

Antonio Romero, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sezonu kolay geçmedi. Türk oyuncu şimdiye kadar daha fazla oynamak isterdi.

Sahaya her çıktığında olumlu hareketleriyle konuşulacak çok şey bıraktığı doğru ama istediği fırsatları bulamadı.

Bir süre sonra Arda Güler'in el frenini çekmek zorunda kaldılar çünkü işleri karıştırmak istedi."