Arda Güler için İspanyol basını ne söyledi? "Real Madrid bir elması transfer etti"

Arda Güler kaydettiği tek golle Real Madrid'e Real Sociedad karşısında galibiyeti getirirken İspanyol basını ne söyledi?

Arda Güler, Real Madrid'e galibiyet getirdi

Real Sociedad'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettiler

Arda, İspanya'da manşetlerde

NE OLDU? La Liga'da Real Sociedad deplasmanına konuk olan Real Madrid, karşılaşmayı, maça ilk 11'de başlayan Arda Güler'in 29. dakikada kaydettiği tek golle 1-0 kazandı. 19 yaşındaki genç oyuncu, İspanyol devini galibiyete taşırken İspanya'da da manşetlerdeydi.

NE SÖYLENDİ? İspanyol spor gazetesi AS, Arda Güler için, "Spot ışıklarını bir araya getirdi" ifadelerini kullandı: "Arda Güler'in ligde 11'de başladığı ilk maçta attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Real Madrid, Real Sociedad'ı gol yemeden mağlup etti. Arda Güler, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi"

Marca ise genç oyuncu hakkında, "Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor" sözleriyle bahsetti: "Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor."

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Mundo Deportivo ise şunları söyledi: "Arda Güler'in attığı gol, aklı Bayern Münih maçında olan Real Madrid için en güzel haber oldu."

El Pais: "Arda Güler, LaLiga'dak ilk maçında Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih maçına 4 gün kala Real Sociedad karşısında galibiyeti getirdi. Arda Güler'in iz bırakması için çok az şey yetiyor."

Relevo: "Her şey yolunda gitti. Arda Güler'in günüydü. San Sebastian'da parladı ve bu fırsatı iyi değerlendirdi. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler. Kulüpte Arda Güler'le coşku yaşanıyor. Sakatlıklar ve az süre alması nedeniyle kötü bir başlangıçtan sonra kalitesinden asla şüphe etmediler. Arda Güler'in hala önemli bir rol oynayacağı ve umut verici bir sezon sonu var."

SIRADA NE VAR? Real Madrid bir sonraki maçını Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 30 Nisan'da Bayern Münih ile oynayacak.