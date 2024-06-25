Arda Güler için çıldırdı: Premier Lig devine çağrı! 'Kim söyleyebilir ki?'

Premier Lig efsanesi, Arda Güler'i öve öve bitiremedi. Kırmızı Şeytanlar'a çağrı yaptı.

Premier Lig devi Manchester United'ın efsane oyuncularından olan Dwight Yorke, A Milli Takımımız ve Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Efsane futbolcu, Arda Güler'in EURO 2024'teki performansından memnun kalırken Manchester United'a da çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.

Ne söylendi?

Dwight Yorke, Arda Güler'in Gürcistan maçında attığı golü vurgularken, "Arda Güler'in birkaç yıldır harika çocuk olduğu konuşuluyor ve Türkiye için attığı harika golle bu özel niteliğe sahip olduğunu gösterdi. Avrupa'yı aydınlattı ve şimdi herkes onu Real Madrid'in yedek kulübesinden kurtarmak isteyecek" ifadelerini kullandı.

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Ardından Manchester United'a Arda'yı transfer etmesi için çağrı yaptı:

"Kevin De Bruyne ve Mohamed Salah gibi isimlerin Chelsea gibi büyük bir kulüpten ayrıldığını ve bunun kariyerlerine fayda sağladığını gördük, Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp Manchester United'a katılmasının da benzer bir durum olmayacağını kim söyleyebilir ki.

Hafta içi ve hafta sonu oynama fırsatına ihtiyacı var. Herkes tecrübeli ve hızlı bir çözüm arıyor ama dünya çapında bir oyuncu olabilecek Arda Güler'i göz ardı etmemeliyiz. Manchester United onunla sözleşme imzalamalı."

Geçen sezon ne yaptı?

Arda Güler, geride kalan sezon Real Madrid formasını toplamda 12 kez sırına geçirirken takımına 6 gollük bir katkı sağlamayı başardı.