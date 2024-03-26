Arda Güler'i Real Madrid'in elinden alacak dev talip çıktı

Real Madrid forması giyen Arda Güler'e Bayern Münih talip olabilir, Alman devi, 19 yaşındaki oyuncu için masaya yatıracağı ücreti belirledi.

Arda Güler, Real Madrid'de henüz fazla süre alamıyor

Bayern Münih genç yeteneğe talip olabilir

Alman devi, Arda için teklifini hazırladı

NE OLDU? Geçtiğimiz yaz aylarında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler henüz yeni takımında istediği süreleri alamıyor ancak süre aldığı maçlarda performansıyla göz dolduruyor. 19 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih'in harekete geçtiği iddia edildi.

BÜYÜK RESİM: Defensa Central'in haberine göre, genç yeteneklerin peşine düşen Bayern Münih, Arda Güler için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye imzasını atarken Fenerbahçe'ye de 20 milyon Euro artı 10 milyon bonusun yanı sıra bir sonraki satışından da yüzde 20 gibi bir ücret kazandırmıştı.

DAHA FAZLASI: Arda Güler, Real Madrid'in Celta Vigo ile oynadığı karşılaşmanın 94. dakikasında sahneye çıkarak İspanyol devinin formasıyla ilk golünü kaydetmişti.

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SIRADA NE VAR? Şu anda Türkiye ile milli görevde olan Arda Güler, Real Madrid'e döndüğünde 31 Mart'ta oynayacakları Athletic Bilbao maçına hazırlanacak.