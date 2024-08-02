Arda Güler'i gören Mbappe, gözlerine inanamadı

Real Madrid'in yeni yıldızı Kylian Mbappe'nin Arda Güler ile ilgili sözleri gündem oldu.

Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

Daha sonra Türkiye A Milli Futbol Takımı ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.

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AC Milan'a karşı 45 dakika

Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de AC Milan ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı.

45 dakika sahada kalan millî futbolcu, kaliteli pasları ve klas hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Arda, devre arasında yerini takımın bir başka genç oyuncusu olan Nico Paz'a bıraktı.

Mbappe'den büyük övgü

Öte yandan Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'den sürpriz bir Arda Güler yorumu geldi.

Real Madrid'in kampını yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan haberde, Fransız golcünün Arda'yı övdüğü bildirildi.

Kylian Mbappe'nin, maç hakkında konuşurken kulüptekilere Arda ile ilgili, "Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor!" dediği belirtildi.