Arda Güler'i bekleyen Luka Modric tehlikesi

Real Madrid kadrosunda Arda Güler için şans doğarken aynı zamanda Luka Modric tehlikesi bekliyor.

Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı için bekliyor

Bellingham bir ay sahalardan uzak kalabilir

Modric de forma bekliyor

NE OLDU? Real Madrid yeni sezona henüz başlarken Jude Bellingham'dan kötü haber aldı ve sakatlanan İngiliz bir ay sahalardan uzak kalabilir. İspanyol devinde forma şansı arayan Arda Güler, Bellingham'ın yokluğunda kadroda daha fazla şans bulabilir ancak Luka Modric bu şansı zora sokuyor.

BÜYÜK RESİM: Carlo Ancelotti, Bellingham'ın sakatlığının ardından Arda Güler'e ilk 11'de yer verebilir ancak kadronun bir diğer adayı 38 yaşındaki Luka Modric. Hırvat orta sahanın yanı sıra Endrick gibi oyuncular da takımda süre bulmak istiyor. Bu konuda Carlo Ancelotti'ye çok iş düşüyor.

Real Madrid'in Real Valladolid'e karşı oynayacağı maç bu konuda önemli bir sınav olacak. Carlo Ancelotti, Modric'e mi yoksa Arda Güler'e mi şans vereceğini bu sınavla belirleyecek.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, La Liga'nın 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Real Valladolid'i ağırlayacak.