Arda Güler hayrete düşürdü: Ancelotti şaştı kaldı! Endrick'i geçti

Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler, sezon öncesi kampında herkesi büyülemeye devam ediyor.

Arda Güler; Real Madrid'in sezon öncesi turuna, en iyi şekilde katıldı. İlk gününde muazzam kalitesini gösterdi. Ancelotti'nin öğrencilerine "Ateşle" diye seslendiği bu slogan, Arda Güler'in de benimsediği bir slogan olarak dikkat çekti.

Ne söylendi?

Fanatik'in derlediği habere göre; Arda Güler'in kamptaki performansı İspanyol basınında da yankı bulmaya devam ediyor. Defenca Central, genç yıldızın performansından övgüyle bahsederken, "Ne Endrick ne de Modric: Sezon öncesi kampında Ancelotti'yi en çok etkileyen oyuncu Arda Güler" ifadelerini kullandı.

Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi; "Madrid'in teknik ekibi geçmişte sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in etkileyici bir geri dönüş yaptığına inanıyor ve bu yılın '15' (Arda Güler'in yeni forma numarası) için harika bir yıl olacağına vurgu yapıyor."

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Tatili bırakıp çalışmaya koştu

Tatilini kısa kesip Real Madrid'in Chicago'da gerçekleştirdiği kampa katılan Arda Güler adeta antrenmanlarda müthiş bir performans ortaya koyuyor.