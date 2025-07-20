Arda Güler hakkında skandal sözler: 'İntihar gibi!'

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler ile ilgili söylenen şok sözler gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, Kadıköy'den Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana herkesin dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulamayan ve sık sık adı transfer haberlerine karışan Arda'nın, Los Galacticos'taki talihinin Xabi Alonso ile dönmesi bekleniyor.

Alonso'nun hedefindeydi

Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde de sık sık Arda Güler'in kiralık olarak transfer edilmesi için devreye giren İspanyol teknik adam, Real Madrid'in başına geçmesinin ardından Güler'le çalışma hedefini gerçekleştirdi.

Haberin devamı aşağıda

Nitekim genç teknik adamın, Luka Modric'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte Güler'e daha fazla sorumluluk vermesi, İspanyol basının deyişiyle takımın beyni olarak konumlandırması bekleniyor. Ancak görünen o ki bazıları Alonso ile hemfikir değil.

'Modric'in yerini alamaz'

Arda Güler için Real Madrid'in eski futbolcularından Pedja Mijatovic, dikkat çeken ifadeler kullandı. El Larguero de la Cadena SER programında konuşan Mijatovic'in, Güler'in Modric'in yerini alamayacağını, alacaksa bile bunun için henüz erken olduğunu söyledi.

'İntihar gibi geliyor!'

Eski futbolcu, Güler için herkesi şaşkına çeviren şu ifadeleri kullandı: "Modric'in yüklendiği sorumluluğu Güler'e vermek bana intihar gibi geliyor. Yaratıcılık eksikliği var, başka bir yaratıcı oyuncuyla anlaşmalı, transfer etmeli ve ona zaman vermeliyiz"