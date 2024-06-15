Arda Güler, Gürcistan maçına ilk 11'de başlayacak mı?

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçına dair değerlendirme yaparken Arda Güler'in durumunu da yorumladı.

Türkiye, EURO 2024'te ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak

Montella galibiyetin formülünün sabır olduğunu söyledi

Arda Güler'in durumunu değerlendirdi

NE OLDU? Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan maçında çıkacak. Milli takımın teknik patronu Vincenzo Montella maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

NE SÖYLENDİ? A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşması öncesinde şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Arda son maçta iyi bir performans gösterdi. Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız. Herkes kazanarak başlamak ister. Kazanırsak çok güzel bir doğum günü olur benim için. Kademeli bir şekilde adrenalin yükselterek maç yaklaştıkça hazır duruma gelmeliyiz."

"Hep aynı futbolcularla oynamaya devam ederseniz 70. dakikada farklı bir 11 sahada görürsünüz. Genellikle insanlar ilk 11'e takılı kalıyor ama maçın kaderini değiştirecek oyuncular sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız."

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"İrfan Can Kahveci, Polonya maçında ufak bir rahatsızlık hissetti. Benim için çok önemli bir futbolcu. Elimizden geldiğince onun için seferber olduk. Beklentimiz şu yönde oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını isteriz. 3 tane tam bekimiz var. Adapte edersekn Kaan Ayhan ve Ahmetcan Kaplan'ı da bek olarak görebiliriz. Biliyorsunuz 4 günde bir maç oynayınca onları geri dönüşünü düşünmemiz gerekiyor."

"Bizim ilk hayalimizin başladığı nokta Gürcistan maçı, ikinci hayalimiz de gruptan çıkmak. Adım adım ilerlemek istiyoruz. Çok büyük hayallere sahip olmalıyız ama küçük adımlarla ilerlemeliyiz. Gürcistan iyi kapanan bir takım sabırlı olmamız gerekiyor. Bu maçta sabır çok önemli."