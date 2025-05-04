Arda Güler golünü attı, spiker Türkçe teşekkür etti

Arda Güler ilk 11'de başladığı Celta Vigo maçındaki performansıyla yıldızlaşırken milli oyuncunun golünün ardından spiker Türkçe teşekkür etti.

Arda Güler, Celta Vigo karşısında gol buldu

Mbappe'ye asist yaptı

Spiker Türkçe teşekkür etti

NE OLDU? La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid evinde Celta Vigo'yu ağırlarken maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, Beyaz formayla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkardı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Celta Vigo ağlarını dikkat çekici bir golle sarsan Arda Güler, rakibi karşısında gol kilidini açan isim oldu. Ayrıca Arda Güler, 48. dakikada Kylian Mbappe'nin golünün pasını verdi.

BÜYÜK RESİM: Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki maçı anlatan Arap spiker, Arda Güler'in golünün ardından Türkçe olarak, "Teşekkürler efendim, teşekkürler Arda" ifadelerini kullandı.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Arda Güler, Celta Vigo maçında 77 kez topla buluşurken 62 isabetli pas verdi ve pas isabetinde %100 başarı sağladı. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan milli oyuncu, 3 kilit pas verdi ve 4/3 isabetli şutla oynadı.

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SIRADA NE VAR? Real Madrid, Celta Vigo karşısında karşılaşmayı 3-2 kazandı. Lider Barcelona ile arasında 4 puan fark bulunan Ancelotti'nin öğrencileri, La Liga'da bir sonraki maçını 11 Mayıs'ta Katalan devine karşı oynayacak.