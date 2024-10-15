Arda Güler golü attı, Real Madridliler Ancelotti'yi yerin dibine soktu!

Arda Güler'in, A Milli Takım formasıyla İzlanda deplasmanında gol atmasının ardından Real Madrid taraftarları, Carlo Anvelotti'ye sert çıktı.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. hafta karşılaşmasında dün akşam İzlanda'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

19 yaşındaki futbolcu, 88. dakikada A Millî Takım'ı deplasmanda 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

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Arda Güler ne söyledi?

Arda Güler, maçın ardından verdiği röportajda şunları söyledi: "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı.

"Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Halkımızı mutlu etmekten daha büyük bir motivasyon yok.

Oynamaktan dolayı çok mutluyum. Aldığım dakikalar gelişmeye yardımcı oluyor.

"Halkımıza teşekkür ederim, onları bugünkü gibi her zaman mutlu etmeye çalışacağız."

Öte yandan, Fanatik'in derlediği habere göre Real Madrid taraftarları, Türkiye maçını izledikten sonra Arda Güler'e isyan etti.

Sosyal medya hesabı X'te yer alan tepkiler şu şekildeydi:

@Memelandia_esp: "Arda Güler, millî maç arası boyunca millî takımı için ne harika iki maç oynadı. Ancelotti'nin onu bir sonraki maçta hangi pozisyona koyacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Aşağı yukarı yedek kulübesinin ortasında, aşağı yukarı yedek kulübesinin sol tarafında!"

'Onun adı Arda Güler!'

@RMA_Aramis: "Kulübün imzayı attığını duyurduğu günden beri ondan hiç şüphe etmedim. Şu anda tek istediğim Ancelotti'nin ona daha fazla süre vermesi. Böylece dünyanın onun ne kadar harika bir oyuncu olduğunu görmesi. Onun adı Arda Güler."

'Vasat Ancelotti!'

@Pichonradical: "Gülerli Türkiye güçlü bir takım ve bunu Avrupa Şampiyonası'nda gördük. Hollanda'ya karşı oynarken neredeyse yarı finale çıkıyorlardı ve sonunda geri döndüler. Ancak vasat Ancelotti ona şans vermiyor çünkü genç ve 40 yaşındaki Modric'i tercih ediyor!"

'Ancelotti anlamıyor!'

@rmcffeer: "Bence Arda Güler'in Real Madrid için ilk 11 oyuncusu olduğunu sadece Anncelotti anlamıyor. Her maçta yeteneğini gösteriyor ancak Real Madrid'e geri döndüğünde oynamıyor. Hocanın inadı yüzünden bu oyuncuyu kaybetmekten çok korktuğumu inkâr etmiyorum."