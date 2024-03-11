Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Arda Güler'in golü sonrası Barceloan yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe'den yazın Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sonunda hayaline kavuştu...

19 yaşındaki Türk orta saha, dün akşam La Liga'da oynanan Real Madrid - Celta Vigo maçında Los Blancos formasıyla ilk golünü attı.

89. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4'te ceza sahası içi sağ çaprazında Ceballos'un pasıyla topla buluştu.

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Xavi'nin Arda Güler üzüntüsü

Öte yandan Skorer'in Defensa Central'den derlediği habere göre Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler için bir kez daha üzüldü.

İspanyol teknik adam, "Bu çocuk harika! Harika bir gol attı. Bizimle olmaması çok üzücü, yazık oldu" ifadelerini kullandı.

Xavi'nin Arda'nın attığı golden sonra kurmaylarıyla genç yıldızın performansını konuştuğu ifade edildi.

Haberde, "Bu, Barcelona'nın son yıllarda yaptığı sportif yönetim hatalarını açıkça ortaya koyuyor. Unutulmaması gereken bir şey de genç Türk'ün Real Madrid'e imza atmayı tercih etmiş olması." denildi.