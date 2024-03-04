Arda Güler, Galatasaray paylaşımını neden beğendiğini açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun derbiden sonra paylaştığı sevinç fotoğrafını beğenen Arda Güler nedenini açıkladı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 yendi

Arda Güler sevinç paylaşımını beğendi

Daha sonra beğenisi geri çekti

NE OLDU? Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ile verdiği şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a karşı kritik bir üç puan aldı. Karşılaşmanın ardından Kerem Aktürkoğlu sevinç fotoğrafı paylaştı ve altına, "İstanbul sarı kırmızı" yazdı. Bu fotoğrafa Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'den de beğeni gelmiş. Ancak Arda bir süre sonra beğeniyi geri aldı ve nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Arda Güler şunları söyledi: "Milli Takım’dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım."

BÜYÜK RESİM: Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veriyor. Liderin el değiştirip durduğu kritik sezonda sarı-kırmızılılar 28 haftada 75 puan topladı, sarı-lacivertlilerin ise 73 puanı var.

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SIRADA NE VAR? Galatasaray bir sonraki maçını 8 Mart'ta Rizespor ile oynayacak. Fenerbahçe ise 7 Mart'ta Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek.