Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.

Arda Güler, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olmuştu

Sarı-lacivertlilerin kasasını doldurmaya devam edecek

İspanyol devi, Fenerbahçe'ye ödeme yapabilir

NE OLDU? 2023 yazında Sarı-lacivertlilerden İspanya'nın yolunu tutan Arda Güler, Real Madrid'de kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.

BÜYÜK RESİM: Sözcü'de yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler'in 15 maçta daha forma giymesi durumunda Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta forma giydi. 19 yaşındaki yıldız bu karşılaşmalarda 291 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi.

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DAHA FAZLASI: Carlo Ancelotti'nin kadrosunda daha fazla süre almak isteyen Arda Güler'in Real Madrid'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada teknik direktör Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, kulüpte kendi adına işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.

19 yaşındaki futbolcu Real Madrid'de kalması ve oynamaya devam etmesi durumunda Fenerbahçe'nin kasasını bir kez daha dolduracak.