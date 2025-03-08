Arda Güler, Endrick ile beraber gidiyor: Real Madrid kararını verdi

Arda Güler ile Endrick'e Bundesliga'dan talip çıkarken Real Madrid iki oyuncunun geleceği için kararını verdi.

Arda Güler ile Endrick için Bundesliga'dan talip var

İki oyuncuyu da almak istiyorlar

Real Madrid bu hamlenin gelişimlerine katkı sağlayacağını düşünüyor

NE OLDU? Arda Güler ile Endrick, Real Madrid kadrosunda düzenli süre bulamazken geleceği belirsizliğini koruyan iki oyuncunun adı sürekli transfer dedikodularına karışıyor. Transfer Feed’in haberine göre, RB Leipzig hem Arda Güler hem de Endrick'i kadrosuna katmak için Real Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, RB Leipzig iki oyuncu için yaz transfer döneminde Real Madrid'e teklif götürecek. Real Madrid ise bu hamleyi iki genç oyuncunun gelişimi için doğru transfer olarak görüyor.

Daha önce Dani Carvajal, Bayer Leverkusen’de kiralık oynayıp Real Madrid'e dönüş yapmıştı. Kulüp, Bundesliga'da benzer bir sürecin Endrick ve Arda Güler için de faydalı olacağına inanıyor.

Haberin devamı aşağıda

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Ancak Real Madrid’in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak. Futbolcuların isteği belirleyici olacak. Endrick ve Arda Güler, ancak bu fırsatı değerlendirmek isterse kiralama gerçekleşecek.

SIRADA NE VAR? Bu sezon Real Madrid formasıyla Endrick 27 maçta 6 gol, Arda Güler ise 30 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı. Eğer kiralama gerçekleşirse, iki genç yıldız da Bundesliga’da kendilerini daha fazla gösterme şansı yakalayabilir.