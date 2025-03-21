Arda Güler elini masaya vurdu: İspanya'da yine gündem oldu! Transferi bir kişiye bağlı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, İspanya'da yine manşetlerden düşmüyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından bu sezon Real Madrid'in ilk 11'inde düşünülmeyen Arda Güler'in geleceği İspanya'da tartışılırken takımdan kiralık olarak ayrılması konuşuluyor.

Ne söylendi?

İspanya'nın en büyük gazetelerinden olan MARCA, Hakan Çalhanoğlu’nun bu sözlerini manşete taşıyarak "Arda Güler ve mutluluk arayışı" başlığıyla verdiği haberde genç oyuncunun daha fazla süre alması gerektiğini yazdı.

'Transfer yapılabilir'

Mundo Deportivo ise Inter’in, Arda Güler’i transfer etmek isteyen kulüplerden biri olduğunu ve Real Madrid’in bu seçeneği değerlendirebileceğini belirtti. Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: "Gerçek şu ki, Arda Güler'e gelecek sezon ilgi gösteren takımlardan biri de Inter Milan. Türk futbolcu şimdilik Real Madrid'de kalacak ancak durumu değişmezse yaz aylarında kiralık olarak gönderilebilir veya transfer bile yapılabilir."

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Ancelotti ayrılırsa...

Sport Gazetesi ise Arda Güler’in Real Madrid’deki durumuna dikkat çekerek, genç oyuncunun daha fazla şans bulamamasının gelişimini olumsuz etkileyebileceğini yazdı. Haberde, Inter’in Arda’yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak Real Madrid’in bu talebe şu an için olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Ancak eğer sezon sonunda Carlo Ancelotti takımdan ayrılırsa, Arda’nın da geleceği farklı olabilir.

İtalyan hocanın takımda kalması durumunda Arda Güler'in elini masaya vurup daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek isteyeceği de aktarılıyor.