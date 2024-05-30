UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid finali öncesinde Arda Güler'e müjdeli haber geldi.

Yaz transfer döneminde Barcelona'yı reddedip Real Madrid'e imza atan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler, İspanya'da gündemde kalmaya devam ediyor.

Carlo Ancelotti'nin güvenini kazanmayı başaran 19 yaşındaki futbolcu ile İspanyol basını da çok yakından ilgileniyor

Yıldız futbolcuya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde cumartesi akşamı oynanacak Borussia Dortmund - Real Madrid finali öncesinde müjde geldi.

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Arda Güler madalya alabilecek

UEFA'nın kuralına göre Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan oyuncular, takımları kupayı kazanmış olsalar bile madalya alamıyorlardı.

Bu durum, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Arda Güler'i de olumsuz etkiliyordu. Zira Arda, Real Madrid formasıyla bu sezon Devler Ligi'nde hiç süre alamadı. Ancak gelen son haberler genç oyuncuyu sevindirdi.

Detaylar neler?

Fanatik'in, İspanyol basınından MARCA'yı kaynak göstererek geçtiği habere göre UEFA, bu kuralı değiştirdi.

Buna göre Arda Güler, final maçında süre alamasa bile Real Madrid'in kupayı kazanması halinde madalya takabilecek.