Arda Güler'e Szoboszlai şoku: Hiç beklemediği yerden darbe! Benfica maçı sonrasında...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Jose Mourinho'nun takımı Benfica'yı deplasmanda 1-0 yenerken Arda güler yine dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Milli yıldızımız Arda Güler'in Portekiz ekibine karşı oynadığı oyun, maçın ardından manşetleri süsledi.

Ne söylendi?

Defensa Central: Orta sahada Tchouameni takımın savunma pivotu olurken, Camavinga ve Valverde yine iç sahada görev aldı. Parlak oyununu ve ön planda yer alma yeteneklerini geri kazanan Arda Güler, yaratıcılık görevini üstlendi. Prestianni'nin Vinicius'a hakaretini duyan iki isim Mbappé ve Arda Güler'di. Fransız oyuncu öfkeyle Arjantinli oyuncuya "pis ırkçı" diye bağırmıştı. Güler koşullar nedeniyle belki de Madrid'in orta sahasının en zayıf halkasıydı. Savunmada fedakarlık yaptı, ancak rakibin hakimiyetindeki bir maçta, hatlar arasında hareket etmek için fazla seçeneği yoktu.

Marca: Real Madrid, Eduardo Camavinga ve Arda Güler'in kalıcı rollerini sağlamlaştırmakta zorlandıkları orta sahada daha fazla istikrar arayışında olduğundan, Szoboszlai'nin bu yaz transferi son derece mantıklı olacaktır.

Managing Madrid: Gol veya asist yapamamanın şanssızlığı. Sağ yarı alanda akıllıca oynadı, oyunu bağladı ve dar alanlarda yaratıcılık kattı. Rolünde gelişmeye devam ediyor ve maç boyunca tehlikeli görünüyordu.

SB Nation: Real Madrid'in tartışmasız en iyi oyuncusuydu. Güler sürekli doğru son pası aradı ve altı kilit pasla maçı tamamladı. Bu da her şeyi anlatıyor: Benfica'nın savunma düzenini çözmeye çalışan tek oyuncuydu, düşük yüzdeyle sonuçlanacak hareketlere zorlamadı. Zeki, yaratıcı ve soğukkanlıydı.

GOAL: Her türlü akıllı açıları bulmaya çalıştı ve birkaç iyi gol denemesi yaptı, ancak öldürücü paslar konusunda biraz yetersiz kaldı.

SI: Oyuna alışması biraz zaman aldı, ancak sonunda Anatoliy Trubin'den birkaç iyi kurtarış yaptı.

Football Espana: Real Madrid'in ilk yarıdaki en iyi oyuncusu, açılış golünü ararken paslar seçti ve açılar yarattı. Ayrıca Anatoliy Trubin'i güzel bir şutla test etti. Maçın ikinci yarısında oyun daha açık hale geldikçe etkisini kaybetti.

Sportsmole: Birkaç kez kaleyi gördü ancak Anatoliy Trubin'i geçemedi ve derinlerden fırsatlar yaratmak için elinden geleni yaptı - ancak pek bir sonuç alamadı.