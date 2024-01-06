Real Madrid'in Türk yıldızı Arda Güler'e sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için sürpriz bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

İspanya'ya transfer olduğundan beri yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamayan Arda için LaLiga ekibinin devreye girdiği aktarıldı.

Ne söylendi?

Sport'un Fichajes'e dayandırdığı habere göre Villareal, Ocak transfer döneminde Arda Güler için Real Madrid'e kiralama teklifinde bulunacak.

Haberin devamı aşağıda

Bir sezonda Quique Setien, Pacheta ve son olarak Marcelino'nun teknik direkt olarak görev yaptığı Villareal, son yılların en çalkantılı sezonlarından birini geçiriyor. Haberde Villareal yönetiminin bu çalkantılı sezonda yeni bir yörünge bulmak için Arda Güler'i hedeflediği vurgulandı.

Fichajes'te yer alan haberin detayında Villareal'in Ben Brereton'un Sheffield'a transferinin ardından Villareal yönetiminin Arda Güler'e yöneldiği iddia edildi.

Arda'ya güveniyorlar

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in küme düşme hattından dört puan uzaklıkta olan Villareal'i yeniden yükselişe geçirecek bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Sport'un Fichajes kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Teknik direktör Marcelino Garcia ve ekibi, Arda Güler'in küme düşmekten dört puan uzakta olan Villareal'i yeniden yükselişe geçirmek ve Avrupa Ligi için tam kapasiteyle mücadele etmelerini sağlayacak oyuncu olabileceğine inanıyor" denildi.

ARDA GÜLER KİRALAMA İSTEMİYOR!

Sezon başında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, imza töreninde başka bir takıma kiralanmak istemediğinin altını çizerken sadece Real Madrid'de oynamak istediğini belirtmişti.