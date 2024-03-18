Arda Güler'den Trabzon'daki olayların ardından Fenerbahçeli yıldıza yorum

Fenerbahçe'nin Trabzonspor galibiyetine saha olayları damga vururken sarı-lacivertli futbolculardan maçın ardından paylaşımlar ve yorumlar geldi.

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti

İsmail Yüksek galibiyeti sosyal medyada kutladı

Arda Güler'den yorum gecikmedi

NE OLDU? Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında rakibini 3-2 mağlup ederken karşılaşmaya bordo-mavili taraftarların sahaya inmesi damga vurdu. Fenerbahçeli futbolcularla taraftarlar arasında arbede yaşanırken maçın ardından İsmail Yüksek galibiyeti sosyal medyada kutladı.

NE SÖYLENDİ? Olaylı maçın ardından Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek maçta sahaya atılan bir meşaleyi tuttuğu fotoğrafı paylaştı ve şunları yazdı: "Ne büyük gurur Fenerbahçeli olmak!"

ARDA GÜLER NE DEDİ? Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, İsmail Yüksek'e yorum yapmakta gecikmedi ve şunları yazdı: "İşte budur!"

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SIRADA NE VAR? Fenerbahçe bir sonraki maçını 3 Nisan'da Adana Demirspor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler bu maçtan üç gün sonra Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, rakibi Olympiakos ile 11 Nisan'da çeyrek finalin ilk maçında buluşacak.